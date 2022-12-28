Україна пройшла половину шляху до перемоги - Данилов

12:50 28 грудня Київ, Україна

Україна пройшла половину шляху до перемоги, але попереду залишилося найважче – остаточно вибити агресора із країни. Про це написав у Twitter секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.

Данилов написав, що "росія продовжує ставити максималістську мету у війні з Україною – ліквідацію державності, знищення українців як нації".

Він вважає, що зараз настав "час максимального зосередження", оскільки "ми пройшли половину шляху до перемоги", проте "попереду важкий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі та покарати злочини".

19 грудня Данилов сказав, що не виключає можливості оголошення в росії загальної мобілізації та нового наступу противника.