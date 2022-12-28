Україна пройшла половину шляху до перемоги - Данилов

Україна пройшла половину шляху до перемоги, але попереду залишилося найважче – остаточно вибити агресора із країни. Про це написав у Twitter секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.
Данилов написав, що "росія продовжує ставити максималістську мету у війні з Україною – ліквідацію державності, знищення українців як нації".
Він вважає, що зараз настав "час максимального зосередження", оскільки "ми пройшли половину шляху до перемоги", проте "попереду важкий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі та покарати злочини".
19 грудня Данилов сказав, що не виключає можливості оголошення в росії загальної мобілізації та нового наступу противника.
Данилов написав, що "росія продовжує ставити максималістську мету у війні з Україною – ліквідацію державності, знищення українців як нації".
Він вважає, що зараз настав "час максимального зосередження", оскільки "ми пройшли половину шляху до перемоги", проте "попереду важкий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі та покарати злочини".
19 грудня Данилов сказав, що не виключає можливості оголошення в росії загальної мобілізації та нового наступу противника.
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