Україна прокоментувала скаргу Росії в ЄСПЛ

14:46 22 липня Київ, Україна

Подавши позов до Європейського суду з прав людини на Україну, Росія розширила медіамайданчик для "промивання мізків" і створила ще один привід для поширення неправдивої інформації щодо війни на Донбасі і повітряного простору, в якому, нібито з вини української сторони, був збитий Боїнг.

Про це Малюська написав на своїй сторінці в Facebook.



"Судячи з пресрелізу Генпрокуратури країни-агресора і їхнього ж МЗС, Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні - в заяві до суду виклали все міфи російської пропаганди", - написав Малюська.



При цьому він визнав, що зовсім безглуздим такий вчинок назвати не можна, оскільки РФ таким чином отримує медіапривід і додатковий медіамайданчик "для промивання мізків".



"Ну хоч намагаються контратакувати в lawfare, де поки всі голи - в їхні ворота", - написав Малюська, додавши, що з юридичної точки зору Росію чекає неминуча поразка.



Нагадаємо, сьогодні Росія вперше поскаржилася на Україну в ЄСПЛ. У позові йдеться про те, що Україна не закрила повітряний простір над Донбасом, що нібито і стало причиною збиття Боїнга. Також Росія скаржиться на позбавлення Донбасу можливості участі у виборах, в дискримінації російського бізнесу, в загибелі росіян під час обстрілів на кордоні, покриванні націоналістів, в нападах на диппредставництва, загибелі людей на Майдані і т.д.



Відзначимо, з моменту набуття чинності Конвенції про захист прав людини в 1953 році в ЄСПЛ було подано менше 30 міждержавних скарг. Проти Росії подано чотири такі скарги від Грузії і дев'ять від України.



Зокрема, ЄСПЛ у січні більшістю голосів визнав позов України проти Росії через анексії Криму частково прийнятним і заявив про готовність розглянути його по суті.