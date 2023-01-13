Україна просунулась на найвищий ступінь у кіберобороні - Бонемізон

11:42 13 січня Київ, Україна

Лідер Командування кіберзахисту Франції (COMCYBER), генерал Еймерік Бонемізон зазначив, що Україна здійснила "справжню революцію", просунувшись на найвищий ступінь у своїй кіберобороні, на тлі російських кібератак високого рівня.



Про це Бонемізон сказав під час пресконференції у четвер, повідомляє Euractiv.



Кібератаки, зокрема російського походження, завдають шкоди Україні та її критичній інфраструктурі щонайменше з 2014 року, сказав Бонемізон. Україна ж у відповідь посилила свої можливості кіберзахисту, що дозволило їй зробити "справжню революцію, вийшовши на новий рівень у її комп'ютерній оборонній боротьбі", додав він.



У грудні минулого року під час закритих слухань у Національній асамблеї, зміст яких було оприлюднено у четвер, генерал Бонемізон пояснив, що Україна працювала над своїми вразливими місцями разом із західними кібердержавами, насамперед, зі Сполученими Штатами.



Він назвав цю підтримку "вирішальною" та "наближенням українських стандартів і процедур до західних моделей". Це дає можливість швидко обмінюватися ознаками атаки та першими технічними засобами захисту від неї, пояснив він.



У четвер генерал високо оцінив стійкість та ефективність українського кіберзахисту, додавши, що він задоволений тим, що російські кібератаки були "набагато менш впливовими та ефективними, ніж очікувалося".



За його словами, Україна могла бути "поставлена на коліна", але цього не сталося, а зовсім навпаки: Україна зараз має оборонну перевагу, яка, за словами генерала, "є справжньою зміною парадигми", що дозволяє українській державі стримувати, реорганізовувати і "використовувати інші системи для відновлення, і все це зі значним творчим підходом та інноваціями" у сфері кіберзахисту.