Україна продовжить наполягати на своїй участі в саміті НАТО - Кулеба

17:47 31 травень Київ, Україна

З огляду на недавню ескалацію конфлікту з боку Російської Федерації, участь України в саміті НАТО була б зараз дуже до речі.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час спільного засідання Комітету ВР з питань інтеграції України в ЄС і Комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

"Ми вважаємо, що залучення України до саміту НАТО було б зараз дуже до речі - як з огляду на недавню різку ескалацію конфлікту з боку Російської Федерації, так і з огляду на ті системні виклики і загрози безпеці, які створює Росія в Чорноморському регіоні, в якому присутні кілька держав-членів НАТО. На жаль, жодної позитивної відповіді від Альянсу немає, але ми до останнього моменту все одно наполегливо працюватимемо над досягненням цієї мети", - зазначив міністр.

Кулеба також розповів, що Володимир Зеленський в деталях проінформований про ситуацію, і саме за його дорученням на всіх рівнях - президента, членів уряду і наших дипломатичних місій за кордоном - задовго працювали над форматом участі України в саміті НАТО.

"Пропонувалися найрізноманітніші варіанти. І навіть в тих публічних коментарях, які я давав, я підкреслював, що ми готові до будь-якого прийнятного для обох сторін формату. Ми не вимагали нічого космічного", - сказав глава МЗС.

Він також зазначив, що усталеного принципу запрошення України на саміт НАТО немає.

"Зокрема, в 2017 році відбувся закритий саміт НАТО, на який не були запрошені партнери. Підкреслюю, що тоді не були запрошені жодні партнери НАТО, цього разу теж ніякі партнери не були запрошені. Офіційне пояснення НАТО полягає в тому, що це закритий саміт і він не передбачає участі будь-яких партнерів. Неофіційно я вважаю, що для України не знайдено жодного формату залучення через небажання саме на цьому етапі посилати сигнали, які будуть відповідним чином витлумачені в Москві", - сказав Кулеба.

Він також висловив стурбованість тим фактом, що за 13 років з моменту прийняття в Бухаресті рішення про майбутнє членство України і Грузії в НАТО і надання Україні ПДЧ, з боку Альянсу не було зроблено жодного кроку до реалізації цього рішення.

"Однак найлегше, що можна зробити, - це, звичайно, посваритися. Ми сваритися ні з ким не хочемо і на емоціях будувати діалог не будемо. Ми будемо говорити з партнерами. Ми розуміємо, коли від нас хочуть кроків в бік НАТО, але ми також хочемо кроків НАТО в бік України в частині саме реалізації рішення Бухарестського саміту", - заявив Кулеба.

Як повідомлялося, Україну не запросили до участі в саміті НАТО, який має відбутися 14 червня.