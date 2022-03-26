Україна продовжує стійко боротися із ворогом. Останні зведення на ранок 26.03.2022

Почалася тридцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на певних напрямках, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони.

Так, угруповання сил та засобів оборони Києва продовжує відображення настання противника, завдання йому вогневої поразки та утримання раніше визначених оборонних рубежів.

На Донецькому та Луганському напрямах угрупуванням Об'єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам. Українськими воїнами знищено 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Втрати загарбників у живій силі становили близько 170 осіб. Підрозділами протиповітряної оборони збито 3 літаки та 3 БПЛА ворога.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу знищило 12 повітряних цілей ворога (3 літаки, 3 БПЛА, вертоліт та 5 крилатих ракет). Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченням військ окупантів.

Вірте до Збройних Сил України! Слава Україні!