Україна продовжує одержувати допомогу від партнерів на Заході

06:41 01 березень Київ, Україна

Тільки минулої доби ми отримали: ⚡️ЄС – летальна зброя на суму 450 млн євро; ⚡️Норвегія – 230 млн доларів гуманітарної допомоги; ⚡️Італія – 110 млн євро; ⚡️Австралія – летальна військова допомога; ⚡️Бельгія – 3 тисячі автоматичних гвинтівок та 200 одиниць протитанкової зброї; ⚡️Німеччина – протитанкова зброя та 500 зенітних ракет Stinger; ⚡️Чехія – зброя та техніка на суму 18 млн доларів; ⚡️Швеція – 5 тисяч одиниць протитанкової зброї.