Україна закликає світ не допустити судилища у Маріуполі над українськими захисниками

Сили безпеки та оборони України закликають світ не допустити судилища у Маріуполі над українськими захисниками.
Про це йдеться у заяві, опублікованій СБУ у п'ятницю, 12 серпня.
Нагадується, що Україні вдалося врятувати тяжко поранених під час обміну у червні: 144 особи, з яких 95 – захисників Маріуполя. На цей момент вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію.
Триває робота над поверненням інших військовополонених.
У заяві зазначається, що російська сторона не дотримується зобов'язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм та правил ведення війни, що ускладнює процес обміну полоненими.
Триває робота над поверненням інших військовополонених.
У заяві зазначається, що російська сторона не дотримується зобов'язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм та правил ведення війни, що ускладнює процес обміну полоненими.
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