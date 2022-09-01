Україна закликає світ не допустити судилища у Маріуполі над українськими захисниками

18:10 12 серпня Київ, Україна

Сили безпеки та оборони України закликають світ не допустити судилища у Маріуполі над українськими захисниками.

 
Про це йдеться у заяві, опублікованій СБУ у п'ятницю, 12 серпня.
 
"Операція з порятунку 2,5 тисячі захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом, щоб зберегти життя нашим Героям. Альтернативи типу екстракшн не було, стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на Азовсталі, перш за все, тяжко поранених. Але ж запаси необхідних медикаментів закінчувалися", - йдеться у заяві.
 
Нагадується, що Україні вдалося врятувати тяжко поранених під час обміну у червні: 144 особи, з яких 95 – захисників Маріуполя. На цей момент вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

Триває робота над поверненням інших військовополонених.

У заяві зазначається, що російська сторона не дотримується зобов'язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм та правил ведення війни, що ускладнює процес обміну полоненими.
 
"Ми закликаємо весь цивілізований світ не допустити анонсованого катами судилища в Маріуполі над українськими Захисниками та Захисницями. Вимагаємо негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, де утримуються українські військовополонені, насамперед - у Оленівку", - йдеться в повідомленні.