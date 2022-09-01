Україна закликає світ не допустити судилища у Маріуполі над українськими захисниками

18:10 12 серпня Київ, Україна

Сили безпеки та оборони України закликають світ не допустити судилища у Маріуполі над українськими захисниками.

Про це йдеться у заяві, опублікованій СБУ у п'ятницю, 12 серпня.

"Операція з порятунку 2,5 тисячі захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом, щоб зберегти життя нашим Героям. Альтернативи типу екстракшн не було, стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на Азовсталі, перш за все, тяжко поранених. Але ж запаси необхідних медикаментів закінчувалися", - йдеться у заяві.

Нагадується, що Україні вдалося врятувати тяжко поранених під час обміну у червні: 144 особи, з яких 95 – захисників Маріуполя. На цей момент вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію.



Триває робота над поверненням інших військовополонених.



У заяві зазначається, що російська сторона не дотримується зобов'язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм та правил ведення війни, що ускладнює процес обміну полоненими.