Україна приєдналася до санкцій ЄС щодо Навального

15:25 30 березень Київ, Україна

Україна разом з іншими країнами приєдналася до санкцій ЄС проти російських чиновників, які причетні до протиправного тюремного ув'язнення Олексія Навального.

Про це йдеться в декларації високого представника ЄС Жозепа Борреля.

"Країни-кандидати (на вступ до ЄС. - ред.) Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради ЄС (про санкції. - ред.)", - йдеться в декларації.

Як зазначається, країни забезпечать, щоб їхня національна політика відповідала політиці ЄС щодо санкцій.



"Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", - заявив Боррель.



У списку санкцій - глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников. Тепер їм заборонено в'їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу.



Санкції набули чинності після того, як 2 березня відповідний нормативно-правовий акт був схвалений в ЄС в письмовій формі. Санкції вперше введені в рамках санкційного механізму ЄС про порушення прав людини.