Україна приєдналася до санкцій ЄС щодо Навального

Україна разом з іншими країнами приєдналася до санкцій ЄС проти російських чиновників, які причетні до протиправного тюремного ув'язнення Олексія Навального.
Про це йдеться в декларації високого представника ЄС Жозепа Борреля.
Про це йдеться в декларації високого представника ЄС Жозепа Борреля.
Як зазначається, країни забезпечать, щоб їхня національна політика відповідала політиці ЄС щодо санкцій.
"Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", - заявив Боррель.
У списку санкцій - глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников. Тепер їм заборонено в'їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу.
Санкції набули чинності після того, як 2 березня відповідний нормативно-правовий акт був схвалений в ЄС в письмовій формі. Санкції вперше введені в рамках санкційного механізму ЄС про порушення прав людини.
"Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", - заявив Боррель.
У списку санкцій - глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников. Тепер їм заборонено в'їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу.
Санкції набули чинності після того, як 2 березня відповідний нормативно-правовий акт був схвалений в ЄС в письмовій формі. Санкції вперше введені в рамках санкційного механізму ЄС про порушення прав людини.
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