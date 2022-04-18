Україна приєдналася до нових санкцій ЄС проти чинної влади Білорусі

Радники Євросоюзу вважають політику самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка тиранією, яка порушує права мирних громадян країни, тому сім країн-партнерів ЄС ввели ще один пакет санкцій проти Білорусі.
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає пресслужба Європарламенту.
Таким чином, до санкцій приєдналися Україна, Норвегія, Ісландія, Північна Македонія, Албанія, Ліхтенштейн і Чорногорія.
Нагадаємо, що стосовно офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У "чорному списку" перебувають 55 представників керівництва країни, включаючи Олександра Лукашенка і силовиків. Їм забороняється в'їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.
Раніше Міністерство закордонних справ Білорусі вирішило розширити список санкцій щодо Європейського Союзу і Канади. Список в білоруському відомстві вирішили не публікувати.
Крім того, Білорусь знижує рівень своєї участі в програмі Європейського Союзу "Східне партнерство". Тепер на самітах Мінськ буде представлений не міністрами, а експертами.
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає пресслужба Європарламенту.
Таким чином, до санкцій приєдналися Україна, Норвегія, Ісландія, Північна Македонія, Албанія, Ліхтенштейн і Чорногорія.
Нагадаємо, що стосовно офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У "чорному списку" перебувають 55 представників керівництва країни, включаючи Олександра Лукашенка і силовиків. Їм забороняється в'їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.
Раніше Міністерство закордонних справ Білорусі вирішило розширити список санкцій щодо Європейського Союзу і Канади. Список в білоруському відомстві вирішили не публікувати.
Крім того, Білорусь знижує рівень своєї участі в програмі Європейського Союзу "Східне партнерство". Тепер на самітах Мінськ буде представлений не міністрами, а експертами.
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