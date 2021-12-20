Україна приєдналася до Міжнародного договору про пандемію

Щоб бути готовими до узгодженого та ефективного реагування на пандемію, країни повинні працювати разом.
Про це Зеленський написав у Твіттері в зв'язку з підписанням комюніке щодо Міжнародного договору про пандемію.
Комюніке з Міжнародного договору про пандемію за підписами 15 глав держав оприлюднено на сайті глави держави.
Відзначається, що пандемія COVID-19 стала різким і болючим нагадуванням про те, що ніхто не знаходиться в безпеці, поки всі не будуть в безпеці.
Тому країни прагнуть забезпечити загальний і рівноправний доступ до безпечних, ефективних і недорогих вакцин, ліків і засобів діагностики для боротьби з цією та майбутніми пандеміями.
Тому країни прагнуть забезпечити загальний і рівноправний доступ до безпечних, ефективних і недорогих вакцин, ліків і засобів діагностики для боротьби з цією та майбутніми пандеміями.
За словами підписантів, договір буде заснований на Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я та з залученням ключових організацій в цій сфері, підтримувати принцип "здоров'я для всіх".
Наявні інструменти світової охорони здоров'я, особливо Міжнародні медико-санітарні правила, стануть основою такого договору, забезпечуючи міцну і перевірену основу, яку ми зможемо розвивати і вдосконалювати.
Також такий договір повинен привести до більшої взаємної підзвітності та спільної відповідальності, прозорості та співпраці в рамках міжнародної системи з її правилами і нормами, відзначається в комюніке.
Для досягнення цієї мети підписанти заявили, що будуть працювати з главами держав і урядів у всьому світі і з усіма зацікавленими сторонами, включаючи громадянське суспільство і приватний сектор.
За даними ОП, документ підписали: Антоніо Луїс Сантуш да Кошта, прем'єр-міністр Португалії; Йоханніс, президент Румунії; Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії; Поль Кагаме, президент Руанди; Ухуру Кеніятта, президент Кенії; Шарль Мішель, президент Європейської ради; Мун Чже Ін, президент Республіки Корея; Себастьян Піньєра, президент Чилі; Карлос Альварадо Кесада, президент Коста-Ріки; Еді Рама, прем'єр-міністр Албанії; Сиріл Рамафоса, президент Південної Африки; Каїса Саїд, президент Тунісу; Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії; Олександр Вучич, президент Сербії; Джоко Відодо, президент Індонезії; Володимир Зеленський, президент України; д-р Тедрос Адханом Гебреесус, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я.
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