Україна приєдналася до Міжнародного договору про пандемію

11:11 30 березень Київ, Україна

Щоб бути готовими до узгодженого та ефективного реагування на пандемію, країни повинні працювати разом.

Про це Зеленський написав у Твіттері в зв'язку з підписанням комюніке щодо Міжнародного договору про пандемію.

Комюніке з Міжнародного договору про пандемію за підписами 15 глав держав оприлюднено на сайті глави держави.

"Сьогодні ми сподіваємося, що спільною боротьбою з пандемією COVID-19 ми зможемо побудувати міцну міжнародну архітектуру охорони здоров'я, яка захистить майбутні покоління. Будуть інші пандемії та інші серйозні надзвичайні ситуації в області охорони здоров'я. Жоден уряд або багатостороннє агентство не можуть впоратися з цією загрозою поодинці. Питання не в тому, чи буде це, а в тому, коли. Разом ми повинні бути більш підготовленими, щоб прогнозувати, запобігати, виявляти, оцінювати і ефективно реагувати на пандемію, забезпечуючи високий рівень координації", - йдеться в комюніке.

Відзначається, що пандемія COVID-19 стала різким і болючим нагадуванням про те, що ніхто не знаходиться в безпеці, поки всі не будуть в безпеці.



Тому країни прагнуть забезпечити загальний і рівноправний доступ до безпечних, ефективних і недорогих вакцин, ліків і засобів діагностики для боротьби з цією та майбутніми пандеміями.

"Ми можемо зробити більше для забезпечення глобального доступу. Тому ми вважаємо, що країни повинні разом працювати над новим міжнародним договором про готовність до пандемії і реагування на неї. Таке відновлене колективне зобов'язання стане важливою віхою в посиленні готовності до пандемії на вищому політичному рівні", - йдеться в тексті документа.

За словами підписантів, договір буде заснований на Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я та з залученням ключових організацій в цій сфері, підтримувати принцип "здоров'я для всіх".



Наявні інструменти світової охорони здоров'я, особливо Міжнародні медико-санітарні правила, стануть основою такого договору, забезпечуючи міцну і перевірену основу, яку ми зможемо розвивати і вдосконалювати.

"Основна мета цього договору буде полягати в заохоченні загальнодержавного підходу і участі всього суспільства, зміцненні національних, регіональних і глобальних можливостей і стійкості до майбутніх пандемій. Це включає значне розширення міжнародного співробітництва для поліпшення, наприклад, систем оповіщення, обміну даними, досліджень і місцевого, регіонального та глобального виробництва і поширення медичних засобів протидії та заходи щодо забезпечення громадського здоров'я, такі як вакцини, ліки, засоби діагностики та засоби індивідуального захисту. Це також повинно включати визнання підходу "Єдине здоров'я", який пов'язує здоров'я людей і тварин з нашою планетою", - стверджують автори документа.

Також такий договір повинен привести до більшої взаємної підзвітності та спільної відповідальності, прозорості та співпраці в рамках міжнародної системи з її правилами і нормами, відзначається в комюніке.



Для досягнення цієї мети підписанти заявили, що будуть працювати з главами держав і урядів у всьому світі і з усіма зацікавленими сторонами, включаючи громадянське суспільство і приватний сектор.



За даними ОП, документ підписали: Антоніо Луїс Сантуш да Кошта, прем'єр-міністр Португалії; Йоханніс, президент Румунії; Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії; Поль Кагаме, президент Руанди; Ухуру Кеніятта, президент Кенії; Шарль Мішель, президент Європейської ради; Мун Чже Ін, президент Республіки Корея; Себастьян Піньєра, президент Чилі; Карлос Альварадо Кесада, президент Коста-Ріки; Еді Рама, прем'єр-міністр Албанії; Сиріл Рамафоса, президент Південної Африки; Каїса Саїд, президент Тунісу; Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії; Олександр Вучич, президент Сербії; Джоко Відодо, президент Індонезії; Володимир Зеленський, президент України; д-р Тедрос Адханом Гебреесус, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я.