Україна призупинила скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину в СОТ

17:54 05 жовтня Київ, Україна

Україна призупинила свої скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину у Світовій організації торгівлі (СОТ) у спробі знайти компромісне рішення.



Про це повідомив Тарас Качка, заступник міністра економіки та торговий представник України, під час спілкування з представниками ЗМІ у Брюсселі.



Качка зазначив, що Україна перебуває у процесі пошуку практичних рішень для врегулювання торговельних питань з Європейським Союзом (ЄС), і наразі суперечки у СОТ призупинені. Він наголосив, що Україна ще не розпочала офіційний процес суперечки у СОТ і перебуває на етапі консультацій, які можуть тривати до 60 днів.



Торговий представник України висловив інтерес України у пошуку конструктивного рішення в рамках усього ЄС. Він наголосив, що суперечки, які були порушені, стосуються не лише конкретних держав-членів ЄС, а й системних питань відносин України з ЄС у сфері торгівлі.



Качка також висловив сподівання на поновлення обговорень з Польщею після виборів та зазначив, що на цей момент не надходило запитів від українських компаній щодо видачі ліцензій на експорт продукції до Польщі. Він наголосив, що питання, пов'язані з експортом до сусідніх країн, залишаються мінорними і не створюють системних перешкод для вирішення проблеми.



Таким чином Україна прагне знайти взаємовигідні рішення у співпраці з ЄС та регіональними партнерами.