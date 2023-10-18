Україна придбала нові бойові машини: Leopard 2A6, 2A5 та 1A5

Міністерство оборони України оголосило про важливе придбання для Збройних сил країни – нових бойових машин у вигляді танків Leopard 2A6, Leopard 2A5 та Leopard 1A5. Цю інформацію розповсюдила офіційна пресслужба відомства.
Згідно з повідомленням, міністр оборони України Рустем Умеров підписав відповідні накази, офіційно вводячи ці потужні бойові машини в арсенал українських Збройних сил.
Згідно з повідомленням, міністр оборони України Рустем Умеров підписав відповідні накази, офіційно вводячи ці потужні бойові машини в арсенал українських Збройних сил.
Танки Leopard у модифікаціях 2A6, 2A5 та 1A5 призначені для різних завдань, таких як прорив укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, боротьба з ворожою технікою та живою силою, а також оперативна організація оборонних рубежів. Це придбання демонструє прагнення України до зміцнення своєї обороноздатності та покращення бойових можливостей Збройних сил.
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