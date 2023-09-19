Україна ухвалила три важливі антикорупційні рішення - Шмигаль

15:32 19 вересня Київ, Україна

На сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів було ухвалено три важливі антикорупційні рішення, як оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі уряду.

"Сьогодні ми ухвалили три ключові антикорупційні рішення. Насамперед ми схвалили законопроєкт про ратифікацію угоди з Організацією економічного співробітництва та розвитку. Це дозволить Україні приєднатися до робочої групи, яка займається протидією корупції в міжнародних ділових операціях. Ми вже досягли статусу потенційного кандидата на вступ до ОЕСР і продовжуємо рухатися крок за кроком до повноправного членства", - наголосив глава уряду.

Крім цього, уряд ухвалив законопроєкт, який спрямований на приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів FATF, тобто Міжнародної групи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про діалог між Україною та FATF щодо включення росії до чорного списку цієї групи через фінансування тероризму. Він також зазначив, що Україна тимчасово регулює процедуру внесення росії до національного списку терористичних країн, оскільки такого включення поки що не відбулося.



Згідно із запропонованим законопроєктом, забороняється надання коштів, активів та економічних ресурсів особам, включеним до списку, пов'язаного з терористичною діяльністю, а також особам, які піддані міжнародним санкціям.



Крім того, Кабінет Міністрів затвердив методологію визначення кінцевого бенефіціарного власника підприємств. Прем'єр-міністр наголосив, що це рішення спрямоване на продовження впровадження стандартів FATF, виконання умов для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та виконання зобов'язань на шляху до членства у ЄС.