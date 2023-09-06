Україна застосовує касетні боєприпаси належним чином - Пентагон
06:53 11 серпня Київ, Україна
Спікер Пентагону
генерал Пет Райдер заявив, що Сполучені Штати надали Україні понад 2 мільйони касетних боєприпасів калібром 155-мм.
Про це Пет Райдер сказав на брифінгу.
За його словами, США
також забезпечили швидке зростання виробництва касетних боєприпасів - з 14 тисяч на місяць у лютому 2022 року до приблизно 24 тисяч на місяць зараз.
"Ми плануємо досягти понад 80 тисяч на місяць протягом наступного року. Поки ці запаси не безлімітні, ми задоволені тим, де ми зараз із нашими запасами і нам зручно, що ми можемо тісно співпрацювати у цьому напрямі з нашими партнерами та союзниками у світі", - сказав Пет Райдер.
Спікер Пентагону наголосив, що надання ЗСУ касетних боєприпасів дозволило продовжувати опір російській армії.
"У нас є всі показники, що вони (Сили оборони України - ред.) використовують цю зброю правильним способом на полі бою, як вони обіцяли", - сказав Райдер.
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