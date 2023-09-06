Україна застосовує касетні боєприпаси належним чином - Пентагон

"Ми плануємо досягти понад 80 тисяч на місяць протягом наступного року. Поки ці запаси не безлімітні, ми задоволені тим, де ми зараз із нашими запасами і нам зручно, що ми можемо тісно співпрацювати у цьому напрямі з нашими партнерами та союзниками у світі", - сказав Пет Райдер.