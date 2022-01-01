Україну запрошено на тристоронні переговори Румунії, Польщі і Туреччини, - Кулеба

12:11 23 квітень Київ, Україна

Україна і Грузія вперше приєднаються до тристоронніх переговорів держав-членів НАТО - Румунії, Польщі і Туреччини, які пройдуть сьогодні в Бухаресті.

Сьогодні, 23 квітня, в Бухаресті пройдуть тристоронні переговори Румунії, Польщі і Туреччини, на які вперше запрошені Україна і Грузія.



Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив в своєму Twitter.



"Привітання від нас з грузинським колегою Давидом Залкаліані з Бухареста. Україна і Грузія, ключові партнери НАТО в регіоні Чорного моря, сьогодні вперше приєднуються до тристороннього формату Румунії, Польщі, Туреччини в обговоренні спільних викликів та спільного майбутнього нашого регіону", - написав Кулеба.



Бухарест, Варшава і Анкара заснували цей тристоронній формат у 2012 році на саміті Альянсу в Чикаго. Сьогодні вони вперше запросили гостей - Україну та Грузію - взяти участь в їхній зустрічі.



"І це не просто запрошення. Це політичний сигнал і конкретна дія на підтримку України у важкий момент. Україна є ключовим партнером НАТО в Чорноморському регіоні разом з Грузією, і становить невіддільну частину формули його безпеки і процвітання. Тому сьогодні ми тут. Ми зустрінемося вп'ятьох з Давидом Залкаліані, Богданом Ауреску, Збігнєвом Рау і Мевлютом Чавушоглу, всі вони є моїми хорошими друзями", - зазначив глава МЗС на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.



За словами Кулеби, на переговорах йтиметься про посилення присутності і готовності НАТО до зміцнення безпеки і стабільності в регіоні, і про євроатлантичні перспективи України і Грузії, а також про ініційований Україною формат Кримської платформи.



"Окремо поспілкуємося в двосторонньому форматі з колегами про політику і торгівлю у відносинах між нашими країнами.

Російські хвилі накочуються, а ми продовжуємо робити свою роботу, щоб вони відступали", - резюмував Кулеба.