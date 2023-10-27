Україна перетворила американські ракети AIM-9M для F-16 на "саморобну ППО" - FT

15:17 24 жовтня Київ, Україна

В Україні фахівці переобладнали передані від США керовані ракети класу "повітря-повітря" AIM-9M Sidewinder для винищувачів F-16 на ракети "земля-повітря" для потреб української протиповітряної оборони.

Про це пише Financial Times із посиланням на українського чиновника.

"Ми їх переробили. Ми знайшли спосіб запускати їх із землі. Це своєрідна саморобна протиповітряна оборона", - розповів співрозмовник газети.

За його словами, це один із прикладів переобладнання, здавалося, вже непотрібної техніки, на зброю, що використовується.

"У нас є погоджене рішення: ми беремо щось застаріле і робимо щось інше", - заявив чиновник.