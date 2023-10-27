Україна перетворила американські ракети AIM-9M для F-16 на "саморобну ППО" - FT

В Україні фахівці переобладнали передані від США керовані ракети класу "повітря-повітря" AIM-9M Sidewinder для винищувачів F-16 на ракети "земля-повітря" для потреб української протиповітряної оборони.
Про це пише Financial Times із посиланням на українського чиновника.
За його словами, це один із прикладів переобладнання, здавалося, вже непотрібної техніки, на зброю, що використовується.
Він зазначив, що перероблені ракети "допоможуть Україні пережити зиму", забезпечуючи захист від можливих російських атак.
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