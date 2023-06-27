Україна перевершує росію: успішне визволення 300 кв. км території

У рамках літньої кампанії зі звільнення територій Збройні сили України вже успішно повернули контроль над приблизно 300 квадратними кілометрами землі.
Ця площа перевищує територію, яку росія окупувала в ході свого "масштабного" зимового наступу.
Повідомлення про досягнення було зроблено міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом і опубліковано на офіційному Twitter-акаунті британського Міністерства оборони у вівторок, 27 червня.
Повідомлення про досягнення було зроблено міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом і опубліковано на офіційному Twitter-акаунті британського Міністерства оборони у вівторок, 27 червня.
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