Україна перевершує росію: успішне визволення 300 кв. км території

18:03 27 червня Київ, Україна

У рамках літньої кампанії зі звільнення територій Збройні сили України вже успішно повернули контроль над приблизно 300 квадратними кілометрами землі.

Ця площа перевищує територію, яку росія окупувала в ході свого "масштабного" зимового наступу.



Повідомлення про досягнення було зроблено міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом і опубліковано на офіційному Twitter-акаунті британського Міністерства оборони у вівторок, 27 червня.