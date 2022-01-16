Україна припинила участь в трьох угодах СНД

Як повідомляє Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства, 2 вересня Кабінет міністрів України прийняв рішення про припинення участі України в трьох угодах, пов'язаних з фітосанітарним контролем, які були укладені в рамках Співдружності незалежних держав. Таким чином, був виконаний указ Президента, випущений раніше.

Україна припинила участь в угоді про співпрацю країн СНД у ветеринарії, угоді про співпрацю в санітарній охороні територій держав СНД і в угоді про створення координаційної ради СНД з карантину рослин.

Рішення Кабміну прийнято на виконання указу президента від 19 травня 2018 року про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках СНД.

Деякі з них дублюються з іншими міжнародними договорами, деякі застаріли та не застосовуються Україною, зазначив глава Мінекономторга Ігор Петрашко.

"Разом з тим ми продовжуємо приймати євроінтеграційні проєкти, які посилюють наше співробітництво з Євросоюзом", - заявив міністр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів денонсував договір про радіонавігаційне забезпечення та ряд угод, що стосуються цивільної авіації в рамках Співдружності незалежних держав.