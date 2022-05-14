Україна представила США шляхи підключення до переговорів по Донбасу

20:28 12 серпня Київ, Україна

Україна представила ідеї щодо можливих шляхів залучення США до мирних переговорів по Донбасу і пожвавлення відповідних дипломатичних процесів.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, за підсумками переговорів глави Мінреінтеграції Олексія Резнікова з директором Ради нацбезпеки США з питань Східної Європи та Кавказу Крісом Смітом у четвер, 12 серпня.

"В ході зустрічі віцепрем'єр-міністр Резніков представив ідеї щодо можливих шляхів залучення США до мирних переговорів і пожвавлення відповідних дипломатичних процесів", - сказано в повідомленні.

Крім того, Сміт заявив зі свого боку про готовність Вашингтона до візиту українського президента Володимира Зеленського, а також висловив підтримку Кримської платформи і процесу врегулювання конфлікту на Донбасі.



Нагадаємо, що раніше в США схвалили збільшення фіндопомоги Україні. Законопроєкт підтримала Палата представників США, тепер його повинен схвалити Сенат і підписати президент.