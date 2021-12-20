Україна запропонувала запровадити «різдвяне» перемир'я для виходу з воєнного конфлікту з Росією

20:48 09 грудень Київ, Україна

Офіційний Київ пропонує зробити 10 конкретних кроків, до яких входить і нове «різдвяне перемир'я». Ці кроки мають допомогти вийти з безвиході на переговорах щодо врегулювання розпочатого Росією збройного конфлікту.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ, пише Укрінформ.



«На тлі наближення зими, закриття лінії розмежування, продовження порушення режиму припинення вогню та розриву зв'язків із Україною створюють додаткові проблеми для мирного населення на окупованих територіях. Однак шанс покращити ситуацію ще є. Майбутні різдвяні свята – найкращий час для руху вперед, якщо тільки він знову не буде заблокований політичним порядком денним або вимогою про так званий прямий діалог», – заявив Цимбалюк.



За його словами, українська сторона запропонувала ввести так зване "різдвяне припинення вогню" та закликала Росію розблокувати обмін утримуваними особами, "щоб вони змогли відсвяткувати разом зі своїми сім'ями та близькими людьми".



Потрібно відновити роботу всіх наявних КПВВ уздовж лінії зіткнення та відкрити два додаткові пункти пропуску біля Золотого та Щастя, а також доопрацювати план розмінування, адже люди заслуговують почуватися в безпеці на рідній землі, сказав дипломат.



Крім того, українська сторона пропонує затвердити додаткові ділянки розведення сил та засобів.



Цимбалюк додав, що на основі міжнародного механізму має бути забезпечений безпечний доступ та розподіл гуманітарної допомоги нужденним, Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ має бути забезпечений безперешкодний та безпечний доступ на всій території України, що також сприятиме зниженню напруги на лінії зіткнення. Також потрібно посилити моніторингові можливості СММ, у тому числі шляхом відкриття нових передових патрульних баз та припинення глушіння безпілотників.



На його думку, слід підвищити прозорість у прикордонних районах шляхом їхнього постійного моніторингу та верифікації з боку ОБСЄ, як це передбачено пунктом 4 Мінського протоколу.



«Ці кроки можуть допомогти вийти з глухого кута і забезпечити таку необхідну прозорість у військовій діяльності. Зважаючи на це, ми закликаємо Росію конструктивно долучитися до обговорення у рамках Тристоронньої контактної групи», – заявив Цимбалюк.



Глава української місії в ОБСЄ закликав російську сторону повернутися до дипломатичного шляху врегулювання розпочатого нею збройного конфлікту як у Мінському, так і Нормандському форматі.



Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року після російської окупації Криму. Україна та Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення та заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські добровольці.



З 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набула чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально діє і надалі, незважаючи на численні порушення її російськими гібридними силами.



Нагадаємо, ОБСЄ позаминулої доби нарахувала 620 порушень перемир'я. Про це повідомляється у щоденному звіті №287/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 7 грудня.