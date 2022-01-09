Україна запропонувала США поділитися досвідом протистояння російським кібератакам

10:42 30 квітень Київ, Україна

Щоб посилити протидію російській кампанії дезінформації та кібератак, Україна готова поділитися своїм багатим досвідом з class="word">США.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова під час вебінару, організованого Американсько-українською діловою радою.

«У цьому питанні ми в Україні можемо багато чим поділитися. Ми мали справу з великою кількістю кібератак (з боку Росії - ред.) перед тим, як вони були виявлені тут, в Сполучених Штатах, і ми знаємо, що робити в (таких випадках - ред.)», - зауважила Маркарова.

Вона також зазначила, що Україна застосувала певні заходи для захисту і готова робити це разом з США, а також іншими країнами Заходу.

«Ми можемо разом скласти план, яким чином підвищити ефективність та дієвість в скоординованому реагуванні на цей виклик», - підкреслила посол.

Крім того, за її словами, українська сторона готова розвивати діалог з США в багатьох інших сферах, в тому числі щодо інновацій та кліматичних змін.