Україна запропонувала США поділитися досвідом протистояння російським кібератакам

Щоб посилити протидію російській кампанії дезінформації та кібератак, Україна готова поділитися своїм багатим досвідом з class="word">США.
Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова під час вебінару, організованого Американсько-українською діловою радою.
Вона також зазначила, що Україна застосувала певні заходи для захисту і готова робити це разом з США, а також іншими країнами Заходу.
Крім того, за її словами, українська сторона готова розвивати діалог з США в багатьох інших сферах, в тому числі щодо інновацій та кліматичних змін.
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