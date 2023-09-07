Україна пропонує Туреччині відновити зернову угоду без росії - посол

Україна запропонувала Туреччині відновити зернову угоду без участі росії, як заявив український посол у Туреччині Василь Боднар на пресконференції, що відбулася 7 вересня.
Посол наголосив, що пропозиція щодо відновлення роботи зернового коридору без росії була передана турецькій стороні, хоча остаточне підтвердження ще не отримано. Він зазначив, що у світлі того, що судна із зерном уже проходять через територіальні води Румунії, Болгарії та Туреччини, та успішно проходять протоки без обмежень, це може стати розумним варіантом.
Дипломат нагадав, що в рамках попередньої угоди росія часто обмежувала доступ суден до України чи намагалася контролювати доступ до українських портів, а також обмежувала список продукції, яку можна було експортувати з України.
За словами Боднара, відсутність обмежень на експорт української продукції через цей гуманітарний коридор для суден може стати ключовим елементом урегулювання поточної ситуації.
Посол також зазначив, що наразі ведеться спілкування між Туреччиною та ООН за результатами переговорів як з Україною, так і з росією, щоб досягти узгоджених позицій. Найближчими днями чи в рамках Генеральної Асамблеї ООН очікується високорівнева комунікація між Україною та Туреччиною.
Посол наголосив, що пропозиція щодо відновлення роботи зернового коридору без росії була передана турецькій стороні, хоча остаточне підтвердження ще не отримано. Він зазначив, що у світлі того, що судна із зерном уже проходять через територіальні води Румунії, Болгарії та Туреччини, та успішно проходять протоки без обмежень, це може стати розумним варіантом.
Дипломат нагадав, що в рамках попередньої угоди росія часто обмежувала доступ суден до України чи намагалася контролювати доступ до українських портів, а також обмежувала список продукції, яку можна було експортувати з України.
За словами Боднара, відсутність обмежень на експорт української продукції через цей гуманітарний коридор для суден може стати ключовим елементом урегулювання поточної ситуації.
Посол також зазначив, що наразі ведеться спілкування між Туреччиною та ООН за результатами переговорів як з Україною, так і з росією, щоб досягти узгоджених позицій. Найближчими днями чи в рамках Генеральної Асамблеї ООН очікується високорівнева комунікація між Україною та Туреччиною.
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