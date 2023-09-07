Україна пропонує Туреччині відновити зернову угоду без росії - посол

"Ми приймаємо конструктивне ставлення до наших турецьких та ООН партнерів та посередників і розроблятимемо механізми, які будуть вигідні для нас, зберігаючи при цьому принципову позицію щодо зняття санкцій з росії. Це абсолютно правильний шлях", – додав Боднар.