Україна втратила вп'ятеро менше військових, ніж росія – Зеленський

Щодня на війні з Росії гинуть близько 50 українських військових, водночас з початку повномасштабного російського вторгнення Україна втратила вп'ятеро менше людей, ніж окупанти, розповів Володимир Зеленський журналістам видання Ouest-France.
Втрати окупантів на момент публікації становлять, за даними Генштабу, 56 тисяч людей убитими.
Про те, що українські втрати значно менші, ніж у ворога, наголосила також заступник міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю телеканалу Ісландія.
Про те, що українські втрати значно менші, ніж у ворога, наголосила також заступник міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю телеканалу Ісландія.
Маляр додала, що в Україні створили спеціальний режим обігу військової інформації, тому дані про втрати оприлюднять дозовано, зокрема, з міркувань безпеки. Інакше їх може використати ворог для корекції своєї тактики.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі