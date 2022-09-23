Україна втратила вп'ятеро менше військових, ніж росія – Зеленський

17:47 23 вересня Київ, Україна

Щодня на війні з Росії гинуть близько 50 українських військових, водночас з початку повномасштабного російського вторгнення Україна втратила вп'ятеро менше людей, ніж окупанти, розповів Володимир Зеленський журналістам видання Ouest-France.

«Ми маємо оцінки втрат за добу, вони не точні. Це близько 50 осіб на день. Але це не точні цифри, бо нам невідомо, скільки солдатів та цивільних залишаються на цій території.. Загалом на війні загинуло вп'ятеро менше українських військових, аніж російських", – передає видання слова президента.

Втрати окупантів на момент публікації становлять, за даними Генштабу, 56 тисяч людей убитими.



Про те, що українські втрати значно менші, ніж у ворога, наголосила також заступник міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю телеканалу Ісландія.

«У нас загиблих набагато менше, ніж у Росії. Якщо в них уже більше 50 тисяч [втрат загиблими], то ми називали близько дев'яти. Ну, трохи вже більше», – сказала Маляр.

Маляр додала, що в Україні створили спеціальний режим обігу військової інформації, тому дані про втрати оприлюднять дозовано, зокрема, з міркувань безпеки. Інакше їх може використати ворог для корекції своєї тактики.