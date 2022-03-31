Україна попросила Литву, Латвію та Естонію закрити кордони з росією та білоруссю

Українські дипломати попросили владу Литви, Латвії та Естонії закрити сухопутні кордони з росією та білоруссю. Про це повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця.
Він додав, що Україна також просить владу Польщі закрити польсько-білоруський кордон.
25 березня Міністерство інфраструктури України повідомило про відправлення звернення до Єврокомісії з проханням заблокувати сухопутне та морське транспортне сполучення з росією та білоруссю. Це дозволить перервати постачання до росії товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях, заявило міністерство.
Після початку війни в Україні Польща, Литва, Латвія та Естонія, як і інші країни Євросоюзу, закрили авіасполучення з росією (для білоруських літаків небо ЄС було закрите ще раніше). При цьому міністр держуправління Естонії говорив, що країна не збирається закривати сухопутний кордон із росією.
Президент України Володимир Зеленський неодноразово просив закрити європейські порти для російських кораблів.
25 березня Міністерство інфраструктури України повідомило про відправлення звернення до Єврокомісії з проханням заблокувати сухопутне та морське транспортне сполучення з росією та білоруссю. Це дозволить перервати постачання до росії товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях, заявило міністерство.
Після початку війни в Україні Польща, Литва, Латвія та Естонія, як і інші країни Євросоюзу, закрили авіасполучення з росією (для білоруських літаків небо ЄС було закрите ще раніше). При цьому міністр держуправління Естонії говорив, що країна не збирається закривати сухопутний кордон із росією.
Президент України Володимир Зеленський неодноразово просив закрити європейські порти для російських кораблів.
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