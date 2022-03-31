Україна попросила Литву, Латвію та Естонію закрити кордони з росією та білоруссю

13:59 31 березня Київ, Україна

Українські дипломати попросили владу Литви, Латвії та Естонії закрити сухопутні кордони з росією та білоруссю. Про це повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця.

«Я думаю, що якщо таке рішення буде прийняте, то не треба буде чекати на рішення Європейського Союзу — ми повністю заблокуємо будь-які поставки до росії», — заявив Дещиця.