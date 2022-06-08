Україна попросила Ізраїль продати систему ПРО «Залізний купол»

14:11 08 червня Київ, Україна

Україна готова купити в Ізраїлю систему протиракетної оборони (ПРО) "Залізний купол" та просить владу країни сприяти цьому.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Я хочу, щоб ізраїльський уряд вийшов зі своєї зони комфорту і повернувся до реальності. Нам потрібна допомога Ізраїлю. Я маю на увазі, що нам потрібна військово-технічна підтримка, нам потрібен "Залізний купол"", - сказав Корнійчук.

Корнійчук зазначив, що йдеться саме про покупку, а не пожертвування. За словами посла, "Залізний купол" - це не зброя, а "інструмент, який врятує життя мирних людей". Дипломат вважає, що «з морального боку Ізраїль має стати частиною решти західного світу та допомогти Києву всіма можливими засобами».



Крім того, він просить Ізраїль підписати передачу з Німеччини в Україну свого протитанкового ракетного комплексу Spike SR.

"Минулого тижня, наскільки я знаю точно, американці дали дозвіл на передачу ракет з Німеччини в Україну, а Ізраїль сказав ні", - сказав Корнійчук.

Посол Корнійчук підкреслив, що це не єдиний приклад, коли влада Ізраїлю утримується від допомоги. Наприклад, Україна попросила передати захисні шоломи та захисні жилети і отримала близько 10% від кількості, що запитується.



Також Ізраїль просили прийняти колишніх військових, яким ампутували кінцівки, щоби встановити протези, але країна затягувала з цим. Корнійчук також наголосив, що війну в Україні майже не висвітлюють у ЗМІ.

«Жителі Ізраїлю виявляють любов та симпатію до нас. Уряд також виявляє співпереживання у заявах, але коли справа доходить до дій — це щось інше», — сказав посол.

Незважаючи на це, він зазначив, що вдячний громадянам, підприємствам та організаціям, які допомагають Україні з першого дня війни та за гуманітарну допомогу, надану Ізраїлем.