Україна отримає захист від можливих хімічних та біологічних атак окупантів

16:37 23 березня Київ, Україна





Про це напередодні саміту розповів генсек альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, союзники узгодять надання додаткової підтримки Україні у сфері кібербезпеки, а також обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз. Саміт лідерів НАТО , який відбудеться у Брюсселі 24 березня, погодить надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.Про це напередодні саміту розповів генсек альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, союзники узгодять надання додаткової підтримки Україні у сфері кібербезпеки, а також обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.

За його словами, у Північноатлантичному альянсі стурбовані застосуванням хімічної чи біологічної зброї.

"Будь-яке застосування хімічної зброї повністю змінить характер конфлікту... і матиме далекосяжні наслідки", - додав Столтенберг.

Зазначимо, президент США Джо Байден вважає, що Росія може вдатися до застосування хімічної зброї у війні проти України.



Ще 10 березня у Білому домі попередили, що якщо Росія спробує застосувати хімічну чи біологічну зброю проти громадян України, США дадуть відповідь.



23 березня Володимир Зеленський у виступі перед японськими парламентаріями попередив про можливі хімічні атаки із застосуванням зарину з боку РФ.