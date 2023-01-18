Україна отримає снаряди та зброю з американських складів в Ізраїлі – NYT

Пентагон використовує великий, але маловідомий широкому загалу запас американських боєприпасів в Ізраїлі, щоб задовольнити гостру потребу України в артилерійських снарядах у війні з росією.
Пентагон також звернувся до Південної Кореї із проханням передати Україні боєприпаси з американських запасів.
Про це говорять американські та ізраїльські офіційні особи, повідомляє The New York Times.
Запас забезпечує Пентагон зброєю та боєприпасами для використання у близькосхідних конфліктах. США також дозволили Ізраїлю доступ до поставок за надзвичайних ситуацій.
Україна використовує 90 000 артснарядів на місяць, що вдвічі перевищує виробничі потужності США та Європи, пишуть журналісти. Тому Вашингтон звернув увагу на запаси в Ізраїлі.
Ці склади почали заповнюватися з часів арабо-ізраїльської війни 1973 року, пише NYT. Вони забезпечують армію США зброєю у близькосхідних конфліктах, а Ізраїль має право використовувати їх у критичних ситуаціях.
Джерела NYT кажуть, що Ізраїль продовжує відмовлятися від поставок Україні летальної зброї, однак у цій ситуації швидше приєднався до рішення США використати американські боєприпаси на власний розсуд.
Ці склади почали заповнюватися з часів арабо-ізраїльської війни 1973 року, пише NYT. Вони забезпечують армію США зброєю у близькосхідних конфліктах, а Ізраїль має право використовувати їх у критичних ситуаціях.
Джерела NYT кажуть, що Ізраїль продовжує відмовлятися від поставок Україні летальної зброї, однак у цій ситуації швидше приєднався до рішення США використати американські боєприпаси на власний розсуд.
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