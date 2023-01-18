Україна отримає снаряди та зброю з американських складів в Ізраїлі – NYT

12:10 18 січня Київ, Україна

Пентагон використовує великий, але маловідомий широкому загалу запас американських боєприпасів в Ізраїлі, щоб задовольнити гостру потребу України в артилерійських снарядах у війні з росією.

Пентагон також звернувся до Південної Кореї із проханням передати Україні боєприпаси з американських запасів.

Про це говорять американські та ізраїльські офіційні особи, повідомляє The New York Times.

Запас забезпечує Пентагон зброєю та боєприпасами для використання у близькосхідних конфліктах. США також дозволили Ізраїлю доступ до поставок за надзвичайних ситуацій.

"США поставлять Україні 300 000 артилерійських боєприпасів з натовським калібром 155 мм, що зберігаються на складах в Ізраїлі". Приблизно 150 000 із них вже відправлено до Європи”, - пише The New York Times.

Україна використовує 90 000 артснарядів на місяць, що вдвічі перевищує виробничі потужності США та Європи, пишуть журналісти. Тому Вашингтон звернув увагу на запаси в Ізраїлі.



Ці склади почали заповнюватися з часів арабо-ізраїльської війни 1973 року, пише NYT. Вони забезпечують армію США зброєю у близькосхідних конфліктах, а Ізраїль має право використовувати їх у критичних ситуаціях.



Джерела NYT кажуть, що Ізраїль продовжує відмовлятися від поставок Україні летальної зброї, однак у цій ситуації швидше приєднався до рішення США використати американські боєприпаси на власний розсуд.