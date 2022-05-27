Україна отримає РСЗВ від США

Адміністрація Байдена готується збільшити кількість озброєння, яке вона пропонує Україні, зокрема, почати постачати просунуту зброю, яка зараз є головним запитом українських офіційних осіб, включаючи системи реактивного залпового вогню (РСЗВ) великої дальності.