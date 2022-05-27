Україна отримає РСЗВ від США

Адміністрація Байдена готується збільшити кількість озброєння, яке вона пропонує Україні, зокрема, почати постачати просунуту зброю, яка зараз є головним запитом українських офіційних осіб, включаючи системи реактивного залпового вогню (РСЗВ) великої дальності.
Про це із посиланням на кілька анонімних джерел повідомляє CNN.
Українська влада, аж до президента Володимира Зеленського, регулярно виступає з вимогою розпочати безперервне постачання важкого озброєння, включаючи РСЗВ. При цьому влада США побоюється, що цей крок може призвести до ескалації конфлікту, оскільки ця зброя може використовуватися не лише для оборони, а й для атак на території росії.
Черговий пакет допомоги Україні має бути анонсований наступного тижня.
Обговорення поставок Україні тяжчого озброєння триває вже кілька тижнів. Крім побоювань того, що це може призвести до ескалації конфлікту, влада США стурбована тим, що запаси цих систем у країні не такі великі. Представники Пентагону вже зустрічалися з генеральним директором компанії-виробника зброї Lockheed Martin, щоб обговорити нарощування виробництва РСЗВ.
Питання можна вирішити постачанням озброєння середньої дальності, кажуть співрозмовники CNN.
Українська влада, аж до президента Володимира Зеленського, регулярно виступає з вимогою розпочати безперервне постачання важкого озброєння, включаючи РСЗВ. При цьому влада США побоюється, що цей крок може призвести до ескалації конфлікту, оскільки ця зброя може використовуватися не лише для оборони, а й для атак на території росії.
Черговий пакет допомоги Україні має бути анонсований наступного тижня.
Обговорення поставок Україні тяжчого озброєння триває вже кілька тижнів. Крім побоювань того, що це може призвести до ескалації конфлікту, влада США стурбована тим, що запаси цих систем у країні не такі великі. Представники Пентагону вже зустрічалися з генеральним директором компанії-виробника зброї Lockheed Martin, щоб обговорити нарощування виробництва РСЗВ.
Питання можна вирішити постачанням озброєння середньої дальності, кажуть співрозмовники CNN.
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