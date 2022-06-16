15:36 16 червня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Україна отримає допомогу на відновлення.

Про це повідомляє "Ansa".

Це місце руйнування, але також і надії. Багато чого з того, що мені тут розповідали, стосувалося майбутнього та реконструкції. Війна об'єднала людей, тепер вони можуть робити те, що до війни було неможливо», - сказав Драгі.

На питання про те, чи знадобиться план Маршалла, Драгі відповів: "Поговоримо про це пізніше".

"Тут росіяни знищили будинки та дитячі садки. Все буде відновлено. Вони вже розпочали. Вони вже перебувають на дуже просунутій стадії оцінки", - заявив Драгі.



Італійський прем'єр у четвер відвідав Ірпінь разом із лідерами Франції, Німеччини та Румунії.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц після відвідування Ірпеня заявив, що дії росії у війні проти України спрямовані лише на знищення.



Президент Франції Еммануель Макрон висловив пошану героїзму українців і заявив, що Україна має бути здатною далі чинити опір і отримувати перевагу.