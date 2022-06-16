Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Україна отримає допомогу на відновлення.
Про це повідомляє "Ansa".
На питання про те, чи знадобиться план Маршалла, Драгі відповів: "Поговоримо про це пізніше".
Італійський прем'єр у четвер відвідав Ірпінь разом із лідерами Франції, Німеччини та Румунії.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц після відвідування Ірпеня заявив, що дії росії у війні проти України спрямовані лише на знищення.
Президент Франції Еммануель Макрон висловив пошану героїзму українців і заявив, що Україна має бути здатною далі чинити опір і отримувати перевагу.
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