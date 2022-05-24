Україна отримає звіт Ірану до річниці трагедії літака МАУ

17:49 21 грудня Киев, Украина

Представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде повідомив, що найближчим часом буде опублікований звіт про катастрофу літака МАУ

"Державний департамент працює над тим, щоб зробити ситуацію максимально прозорою", - заявив Хатібзаде, відповідаючи на недавню заяву міністра закордонних справ Канади стосовно справи про український літак.

"Я закликаю міністра закордонних справ Канади і уряд Канади проявити дипломатичність і знати свої межі, інакше вони отримають іншу відповідь", - пригрозив він.

Раніше Канада оприлюднила звіт про авіакатастрофу МАУ в Ірані, в якому розкритикувала розслідування Тегерана