Україна отримає звіт Ірану до річниці трагедії літака МАУ
17:49 21 грудня Киев, Украина
Представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде повідомив, що найближчим часом буде опублікований звіт про катастрофу літака МАУ
.
"Державний департамент працює над тим, щоб зробити ситуацію максимально прозорою", - заявив Хатібзаде, відповідаючи на недавню заяву міністра закордонних справ Канади стосовно справи про український літак.
"Я закликаю міністра закордонних справ Канади і уряд Канади проявити дипломатичність і знати свої межі, інакше вони отримають іншу відповідь", - пригрозив він.
Раніше Канада оприлюднила звіт про авіакатастрофу МАУ в Ірані, в якому розкритикувала розслідування Тегерана
.
"Сьогодні-завтра технічний звіт буде опублікований до річниці трагедії і буде направлений українській стороні та іншим причетним особам", - сказав Хатібзаде.
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