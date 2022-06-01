Україна отримає від Греції БМП радянського зразка

11:47 01 червня Київ, Україна

У Міністерстві національної оборони Греції повідомили, що планують поставити до України бойові машини піхоти радянського зразка.

Про це стало відомо після переговорів прем'єра країни Кіріакоса Міцотакіса із канцлером ФРН Олафом Шольцом.



Йдеться про броньовані машини піхоти



Натомість Німеччина відправить Греції бойові машини піхоти Marder. В якій кількості, не уточнюється. Проте джерело агентства Reuters стверджує, що Афіни отримають 100 одиниць цієї техніки.



Коли буде передано БМП Україні, поки що не ясно: грецьке Міністерство оборони обіцяє залагодити всі деталі угоди з Німеччиною «найближчим часом». Йдеться про броньовані машини піхоти БМП -1, виготовлені в колишній НДР. Греція отримала їх у 1994 році. Пізніше ці радянські БМП модернізували та довели до стандартів НАТО.Натомість Німеччина відправить Греції бойові машини піхоти Marder. В якій кількості, не уточнюється. Проте джерело агентства Reuters стверджує, що Афіни отримають 100 одиниць цієї техніки.Коли буде передано БМП Україні, поки що не ясно: грецьке Міністерство оборони обіцяє залагодити всі деталі угоди з Німеччиною «найближчим часом».

Раніше Берлін звинуватили у затягуванні постачання озброєння Києву. Стверджувалося, що канцлер Шольц займається самопіаром, лише обіцяючи допомогу. Насправді військова підтримка скоротилася до мінімуму.



Проте Шольц відкинув усі звинувачення, запевнивши, що Берлін повністю підтримує Україну.