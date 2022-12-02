Україна отримає від Болгарії стрілецьку зброю та боєприпаси

Болгарський уряд повідомив, що ЗСУ отримають у рамках військової допомоги стрілецьку зброю та деякі боєприпаси в рамках військової допомоги.
Про це повідомляє болгарське інформагентство БДНЕС.
Він також додав, що надана Україні військова допомога не вплине на боєздатність армії Болгарії.
Зазначимо, міністерство оборони Болгарії повідомляло раніше, що воно провело консультації з Україною щодо типу та обсягів військової допомоги.
Зазначимо, міністерство оборони Болгарії повідомляло раніше, що воно провело консультації з Україною щодо типу та обсягів військової допомоги.
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