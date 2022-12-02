Україна отримає від Болгарії стрілецьку зброю та боєприпаси

17:22 02 грудня Київ, Україна

Болгарський уряд повідомив, що ЗСУ отримають у рамках військової допомоги стрілецьку зброю та деякі боєприпаси в рамках військової допомоги.

Про це повідомляє болгарське інформагентство БДНЕС.

"На основі рішення парламенту, яке було ухвалено, ми надамо допомогу Україні. Але танки - ні, я думаю, що йшлося про стрілецьку зброю та деякі боєприпаси. Ми допомагаємо саме тим, чим можемо собі дозволити допомогти зараз, щоб болгарські громадяни не хвилювалися", - зазначив чиновник.

Він також додав, що надана Україні військова допомога не вплине на боєздатність армії Болгарії.



Зазначимо, міністерство оборони Болгарії повідомляло раніше, що воно провело консультації з Україною щодо типу та обсягів військової допомоги.





