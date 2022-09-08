Україна отримає близько 160 ракет Hellfire від Норвегії

16:44 08 вересня Київ, Україна

Осло передасть Збройним силам України 160 ракет Hellfire. Разом із ними передадуть пускові установки, блоки наведення та прилади нічного бачення.

Про це повідомляється на сайті норвезького уряду.

Спочатку ракети купували для сил берегової охорони Норвегії. Ракетою легко керувати, її можна використовувати як проти наземних, і морських цілей.

"Ракета проста в експлуатації, її можна використовувати як за наземними, так і морськими цілями. Ця зброя, яку запросила Україна, і вона стане в нагоді їм у боротьбі з російськими силами вторгнення", – прокоментував міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам.

Збройні сили Норвегії перевірили стан ракет перед відправкою. Українські військові також пройшли навчання, як використати таке озброєння.



Грам зазначив, що в майбутньому Норвегія передаватиме менше озброєння із власних запасів Збройних сил країни.

"Досі ми і наші союзники передавали військові системи та техніку із власних запасів. У майбутньому нам доведеться тісно співпрацювати з оборонно-промисловим комплексом, щоб забезпечити необхідні постачання військової техніки до України", – розповів голова оборонного відомства Норвегії.

За його словами, це дасть змогу забезпечити Україну більш сучасним та ефективним обладнанням.

AGM-114 (Hellfire) - американська керована ракета класу "повітря - земля", що наводиться променем лазера. Застосовується проти гелікоптерів, бойових літаків, безпілотників, наземних транспортних засобів. Базова модель ракети має дальність 8 км.