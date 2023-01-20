Україна отримає дванадцятий пакет допомоги від Фінляндії

10:47 20 січня Київ, Україна

Уряд Фінляндії оголосив про виділення 12 пакета військової допомоги Україні, до якого увійдуть важка артилерія та боєприпаси.

Про це повідомляється на сайті фінського уряду у п'ятницю, 20 січня.

"Україна, як і раніше, потребує підтримки для захисту своєї території, і нинішній пакет військової техніки явно є найбільшим на сьогодні. Фінляндія постачає в Україну важку артилерію та боєприпаси", – заявив міністр оборони Мікко Савола.

Згідно із заявою, загальна вартість спорядження, передбаченого цим пакетом допомоги, становить понад 400 млн євро. Вміст його не розкривається.

Загалом Фінляндія поставила Україні військову допомогу на суму 590 млн євро.