Україна отримає 335 мільйонів євро від Європейської комісії

17:44 31 жовтня Київ, Україна

Україна отримає 335 мільйонів євро допомоги від Європейської комісії для фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ".



Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



Згідно з повідомленням Шмигаля, виділені кошти будуть спрямовані на декілька ключових галузей, зокрема відновлення інфраструктури у секторі енергетики. Також кошти будуть надані на підтримку бізнесу, на реалізацію антикорупційних заходів, захист довкілля та просування цифровізації в Україні.



Ця допомога покликана сприяти зміцненню інфраструктури, підтримці підприємницької діяльності, а також покращенню екологічної ситуації та сприянню цифровим технологіям у країні.