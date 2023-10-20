Україна отримала гелікоптери Мі-8 від Хорватії

Хорватія в рамках військової допомоги передала Україні свої вертольоти Мі-8, розповів міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем у Вашингтоні, наголошується на сайті Пентагону.
За його словами, все це реально впливає на боротьбу України за свободу.
Ще в березні 2023 року міністр оборони Хорватії Маріо Баножич, перебуваючи в Україні з неоголошеним візитом, зазначив, що Загреб опрацьовує питання надання Києву вертольотів Мі-8 та допомогу з розмінуванням.
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