Україна отримала гелікоптери Мі-8 від Хорватії

10:27 20 жовтня Київ, Україна

Хорватія в рамках військової допомоги передала Україні свої вертольоти Мі-8, розповів міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем у Вашингтоні, наголошується на сайті Пентагону.

“Ми цінуємо непохитну відданість Хорватії справі допомоги Україні та бачимо це у ваших численних пожертвуваннях військової техніки, наприклад, всі ваші вертольоти Мі-8, а також у передовому розгортанні ваших військ у складі бойових груп НАТО у Польщі, Литві та Угорщині та у ваших пожертвуваннях на гуманітарну допомогу", - сказав Остін.

За його словами, все це реально впливає на боротьбу України за свободу.

Ще в березні 2023 року міністр оборони Хорватії Маріо Баножич, перебуваючи в Україні з неоголошеним візитом, зазначив, що Загреб опрацьовує питання надання Києву вертольотів Мі-8 та допомогу з розмінуванням.