Україна набула статусу кандидата в ЄС без будь-яких умов - Стефанишина

11:38 26 червня Київ, Україна

Статус кандидата на вступ до Європейського Союзу надано Україні без будь-яких умов, необхідно лише виконати сім рекомендацій. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в ефірі телемарафону.

За її словами, виконання згаданих рекомендацій дозволить Києву та Брюсселю перейти до переговорів про членство.

"Консенсус, який ми мали, це продукт стовідсоткової довіри. Ми маємо це зберегти, отже, і рекомендації - виконати", - наголосила віце-прем'єр.

Також Стефанишина розповіла, що рішення про статус України на саміті ЄС було ухвалено дуже швидко – "за 30 секунд".

У той же час екс-спецпредставник США по Україні Курт Волкер також в ефірі UA ОДНАКО спрогнозував, що переговори України та Євросоюзу про вступ можуть розпочатися в середині 2023 року.. Однак, на його думку, наприкінці поточного року ЄС подивиться, як Україна виконала його умови.

"І приблизно через чотири місяці Євросоюз може дати старт переговорам про членство щодо одного якогось найпростішого розділу (для початку), і це стане потужним політичним сигналом. Але все одно це означає, що вступ України до ЄС може зайняти дуже багато часу". , – зазначив Волкер.

Нагадаємо, 23 червня Європейська Рада надала Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Це рішення одноголосно підтримали усі лідери ЄС під час саміту у Брюсселі.