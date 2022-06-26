Україна набула статусу кандидата в ЄС без будь-яких умов - Стефанишина

Статус кандидата на вступ до Європейського Союзу надано Україні без будь-яких умов, необхідно лише виконати сім рекомендацій. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в ефірі телемарафону.
За її словами, виконання згаданих рекомендацій дозволить Києву та Брюсселю перейти до переговорів про членство.
Також Стефанишина розповіла, що рішення про статус України на саміті ЄС було ухвалено дуже швидко – "за 30 секунд".
У той же час екс-спецпредставник США по Україні Курт Волкер також в ефірі UA ОДНАКО спрогнозував, що переговори України та Євросоюзу про вступ можуть розпочатися в середині 2023 року.. Однак, на його думку, наприкінці поточного року ЄС подивиться, як Україна виконала його умови.
Нагадаємо, 23 червня Європейська Рада надала Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Це рішення одноголосно підтримали усі лідери ЄС під час саміту у Брюсселі.
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