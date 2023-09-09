Україна отримала перші танки Leopard 1 від Данії, Німеччини та Нідерландів

18:32 08 вересня Київ, Україна

Перша партія з десяти танків Leopard 1 прибула в Україну внаслідок спільних зусиль Данії, Німеччини та Нідерландів. Про це повідомили Збройні сили Данії у п'ятницю.



Ці танки є частиною довгоочікуваної підтримки, яка надається Україні в її зусиллях з оборони та наступу. Наразі ще більше танків прямують до України.



Данські танкові інструктори спільно з німецькою стороною проводять навчання екіпажів у Німеччині, щоб передати досвід та знання українським військовим. Це завдання є частиною роботи, розпочатої ще навесні цього року.



Головнокомандувач ЗС Данії Арпе Нільсен наголосив на важливості цього завдання та висловив упевненість у тому, що нові танки та знання, передані українським військовим, допоможуть їм ефективно впоратися з оборонними завданнями, які вони зараз виконують.