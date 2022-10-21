Україна отримала першу багатофункціональну РЛС TRML-4D

Україна отримала від німецької компанії Hensoldt першу багатофункціональну радіолокаційну станцію (РЛС) TRML-4D для комплексу протиповітряної оборони IRIS-T SLM.
Про це повідомляється у звіті компанії.
Про це повідомляється у звіті компанії.
Компанія повідомляє, що в рамках замовлення Diehl Defense вже поставлено один із радарів TRML-4D. Ще три мають надійти протягом кількох місяців.
Радіолокаційні станції TRML-4D виявляють цілі в радіусі 250 кілометрів. Вони здатні виявляти, супроводжувати і класифікувати різні типи повітряних цілей, приділяючи особливу увагу малорозмірним, швидкохідним і низьколітаючим та/або маневровим крилатим ракетам і літакам, а також гелікоптерам, що зависають у повітрі.
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