Україна отримала першу багатофункціональну РЛС TRML-4D

17:32 21 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляється у звіті компанії. Україна отримала від німецької компанії Hensoldt першу багатофункціональну радіолокаційну станцію (РЛС) TRML-4D для комплексу протиповітряної оборони IRIS-T SLM.Про це повідомляється у звіті компанії.

"Компанія Hensoldt, що спеціалізується на датчиках, у рекордно короткі терміни постачає чотири свої високопродуктивні радари для системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM компанії Diehl Defence, призначеної для зміцнення обороноздатності України", - йдеться в повідомленні.

Компанія повідомляє, що в рамках замовлення Diehl Defense вже поставлено один із радарів TRML-4D. Ще три мають надійти протягом кількох місяців.

"Ситуація в Україні потребує швидких і рішучих дій. Завдяки серійній виробничій лінії та самовідданості наших співробітників ми можемо поставити такі системи для захисту населення у найкоротші терміни", - зазначив Томас Мюллер, генеральний директор Hensoldt.

Радіолокаційні станції TRML-4D виявляють цілі в радіусі 250 кілометрів. Вони здатні виявляти, супроводжувати і класифікувати різні типи повітряних цілей, приділяючи особливу увагу малорозмірним, швидкохідним і низьколітаючим та/або маневровим крилатим ракетам і літакам, а також гелікоптерам, що зависають у повітрі.