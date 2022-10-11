Україна отримала першу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T від Німеччини

19:56 11 жовтня Київ, Україна

11 жовтня в Україну доставили першу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T, повідомляє видання Spiegel.

За інформацією видання, передача відбулася у вівторок 11 жовтня неподалік польсько-українського кордону. Спочатку першу передачу було заплановано на листопад, зазначає Der Spiegel.



Напередодні міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт повідомляла, що Німеччина «протягом кількох днів» має намір поставити в Україну першу із чотирьох систем ППО.

«Відновлення ракетних обстрілів Києва та багатьох інших міст показує, наскільки важливо оперативно постачати Україні системи ППО», — сказала тоді вона.

IRIS-T складається з пункту управління вогнем та трьох ракетних установок; вона здатна захистити місто від атак з повітря - від атак літаків, вертольотів, крилатих ракет і балістичних ракет малої дальності. Кожна така система коштує €140 млн.