Україна отримала від США близько 20 ракет ATACMS - NYT

12:03 18 жовтня Київ, Україна

Сполучені Штати надали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS. Одна з умов постачання - невикористання їх для ударів по території росії.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох західних та одного американського чиновника.



Як зазначається, передача ракет відбувалася таємно через побоювання, що росія може атакувати логістичний ланцюжок під час доставки. Окрім цього, українські військові хотіли застати окупантів зненацька.

"Два західні чиновники заявили, що США відправили Україні близько 20 ракет", - зазначається в матеріалі газети.

NYT проінформувало, що одна з умов, поставлених перед українцями, полягає в тому, що ATACMS не можуть використовуватись для нападу на російську територію.



Ракети ATACMS, надані Україні, за словами офіційних осіб, є касетним боєприпасом, який розкидає 950 маленьких бомб, здатних завдати шкоди на великій території.