Україна отримала від США потужну штурмову машину для розмінування

10:23 05 листопада Київ, Україна

Як зазначає видання Defense Express, ймовірно, штурмову машину M1150 ABV (Assault Breacher Vehicle), вироблену в США на базі танка Abrams, Україна отримала разом з танками Abrams, партія яких надійшла не пізніше середини жовтня. Офіційних повідомлень про передачу цієї машини Україні не було.

За фактом отримання українськими захисниками штурмової машини M1150 ABV повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відео до Дня ракетних військ і артилерії та Дня інженерних військ, а також у фото Офісу президента.

Зазначається, що ЗСУ стали другими після армії США та першим іноземним оператором машини. Австралія в 2021 році отримала дозвіл на закупівлю M1150, але даних про підписання контракту поки що немає.

За даними видання, M1150 ABV – нова машина для створення проходів у мінних загородженнях. Її система складається із традиційного плуга та системи запуску лінійних вибухових зарядів, що дозволяє вибухом проривати мінні поля завдовжки близько 100-150 метрів за раз. При цьому, за даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, армія США має всього 149 машин M1150 ABV.

Нагадаємо, що Південна Корея передасть Україні дві машини для прориву мінних полів.

Раніше повідомлялося, що в Україні було створено машину для розмінування.