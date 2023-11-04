Україна отримала від Швеції вісім артилерійських настанов Archer

10:14 04 листопада Київ, Україна

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон офіційно заявив про передачу Україні восьми самохідних артилерійських установок Archer. Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Пола Йонсона, це безумовно важливо для українців, оскільки система Archer має хорошу мобільність та високу точність.

Шведський уряд ухвалив рішення про передачу Україні САУ Archer у січні.

Радіус дії установки складає п'ять кілометрів. Для розгортання, відкриття вогню та від'їзду з місця потрібно лише кілька хвилин.

Нагадаємо, на початку жовтня уряд Швеції оголосив про надання Україні 14-го пакету військової допомоги, основну частину якого склали боєприпаси.

Крім того, Швеція входить до авіаційної коаліції, метою якої є надання Україні винищувачів.. Раніше українські льотчики та наземний персонал мали змогу випробувати у Швеції літаки Gripen.