Україна отримала від ФРН нову партію військової допомоги

Німеччина передала на фронт України чергову партію військової допомоги. Про це повідомляють соцмережі.
До нового пакету допомоги увійшли:
До нового пакету допомоги увійшли:
- додаткові ракети для ЗРК IRIS-T;
- 30 МРАТІВ Dingo;
- п'ять тягачів для танків M1070 Oshkosh;
- 18 розвідувальних БПЛА;
- антидронові сенсори та засоби радіоелектронної боротьби;
- автонавантажувач.
Найближчим часом планується ще одне постачання техніки для розмінування та мобільних розвідувальних комплексів.
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