Україна отримала від ФРН нову партію військової допомоги

17:35 09 листопада Київ, Україна

Німеччина передала на фронт України чергову партію військової допомоги. Про це повідомляють соцмережі.



До нового пакету допомоги увійшли:

додаткові ракети для ЗРК IRIS-T;

30 МРАТІВ Dingo;

п'ять тягачів для танків M1070 Oshkosh;

18 розвідувальних БПЛА;

антидронові сенсори та засоби радіоелектронної боротьби;

автонавантажувач.

Найближчим часом планується ще одне постачання техніки для розмінування та мобільних розвідувальних комплексів.