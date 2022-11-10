Україна отримала від ФРН нову партію військової допомоги

17:35 09 листопада Київ, Україна

Німеччина передала на фронт України чергову партію військової допомоги. Про це повідомляють соцмережі.

До нового пакету допомоги увійшли:
  • додаткові ракети для ЗРК IRIS-T;
  • 30 МРАТІВ Dingo;
  • п'ять тягачів для танків M1070 Oshkosh;
  • 18 розвідувальних БПЛА;
  • антидронові сенсори та засоби радіоелектронної боротьби;
  • автонавантажувач.
Найближчим часом планується ще одне постачання техніки для розмінування та мобільних розвідувальних комплексів.