Україна отримала від Британії велику партію обладнання для розмінування

19:16 25 вересня Київ, Україна

Великобританія поставила Україні понад 1500 комплектів як автомобільного, так і особистого обладнання для розмінування та знешкодження боєприпасів.
 
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті уряду країни.
 
Сапери Королівського інженерного корпусу провели для українців спеціальні тренування зі знешкодження мін, боєприпасів та інших вибухових пристроїв.
 
У програмі навчання були інструктажу щодо загрози, планування операцій із знешкодження мін, практичні заняття з розмінування великих територій, а також траншей, бункерів та цивільних будівель, тренування з використання металодетекторів та комплектів для вилучення мін, а також щодо адаптації наявного на передовому устаткуванні.
 
 