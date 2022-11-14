Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви

13:49 14 листопада Київ, Україна

Україна отримала військову допомогу від Литви, яка містить бронетранспортери M113 і боєприпаси, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
"Додаткова військова підтримка від Литви досягла призначення в Україні", - написав він.
Допомога містить 12 одиниць бронетранспортерів М113, 10 з яких озброєні 120-мм мінометами та боєприпасами. Ще дві одиниці БТР обладнано радіолокатором керування вогнем.
"Литва виконує свої зобов'язання, зараз до України відправлено 62 М113 різного призначення", – додав міністр.
Нагадаємо, 10 листопада Сполучені Штати анонсували пакет військової допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. До нього належать боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також високомобільні системи протиповітряної оборони Avenger.