Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви

13:49 14 листопада Київ, Україна

Україна отримала військову допомогу від Литви, яка містить бронетранспортери M113 і боєприпаси, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Додаткова військова підтримка від Литви досягла призначення в Україні", - написав він.

Допомога містить 12 одиниць бронетранспортерів М113, 10 з яких озброєні 120-мм мінометами та боєприпасами. Ще дві одиниці БТР обладнано радіолокатором керування вогнем.