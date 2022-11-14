Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви

Україна отримала військову допомогу від Литви, яка містить бронетранспортери M113 і боєприпаси, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Допомога містить 12 одиниць бронетранспортерів М113, 10 з яких озброєні 120-мм мінометами та боєприпасами. Ще дві одиниці БТР обладнано радіолокатором керування вогнем.
Нагадаємо, 10 листопада Сполучені Штати анонсували пакет військової допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. До нього належать боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також високомобільні системи протиповітряної оборони Avenger.
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