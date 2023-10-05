Україна отримала комплекси SurveilSpire для боротьби з дронами від Rheinmetall

10:32 05 жовтня Київ, Україна

Концерн Rheinmetall передав Україні додаткові комплекси виявлення та боротьби з дронами під назвою SurveilSpire.

Про це йдеться у повідомленні Rheinmetall.

"Замовлення у двозначному діапазоні мільйонів євро. Замовлення зробив німецький уряд. Доставка комплексів вже почалася", - йдеться в повідомленні Rheinmetall.

Компанія виграла новий тендер на постачання ЗСУ систем SurveilSpire, призначених для розвідки та боротьби з дронами. До складу комплексу входить мобільна вежа з камерами денного та нічного бачення, пілотовані дрони та система управління. Транспортні засоби входять до комплекту.



SurveilSpire використовується, зокрема, для моніторингу ділянок місцевості. Система може також забезпечити мережу 5G. Rheinmetall розробляє комплекс та співпрацює з естонською компанією DefSecIntel.



Для розгортання системи потрібно лише три особи. SurveilSpire використовує бездротові канали зв'язку, зокрема 4G та Starlink, для передачі відео на мобільний командний пункт. Сонячні панелі дозволяють SurveilSpire збільшити тривалість роботи.



Отриману від камер та розвідувальних дронів інформацію блок управління комплексу обробляє за допомогою спеціального програмного забезпечення та штучного інтелекту.