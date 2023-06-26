Україна одержала імпульс у наступальних діях навколо Бахмута - британська розвідка

10:07 26 червня Київ, Україна

В рамках ширшого контрнаступу Україна отримала імпульс у своїх наступальних діях навколо Бахмута на Донеччині. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.

У ході багатобригадної операції українські війська досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста, зазначили британські розвідники.
"Існує мало доказів того, що росія зберігає значні резерви сухопутних військ оперативного рівня, які можна було б використати для посилення проти численних загроз, з якими вони зараз стикаються у сильно розрізнених секторах від Бахмуту до східного берега Дніпра за понад 200 км", - йдеться у звіті британської розвідки.