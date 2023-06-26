Україна одержала імпульс у наступальних діях навколо Бахмута - британська розвідка

В рамках ширшого контрнаступу Україна отримала імпульс у своїх наступальних діях навколо Бахмута на Донеччині. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
У ході багатобригадної операції українські війська досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста, зазначили британські розвідники.
У ході багатобригадної операції українські війська досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста, зазначили британські розвідники.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі