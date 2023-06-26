Україна одержала імпульс у наступальних діях навколо Бахмута - британська розвідка

"Існує мало доказів того, що росія зберігає значні резерви сухопутних військ оперативного рівня, які можна було б використати для посилення проти численних загроз, з якими вони зараз стикаються у сильно розрізнених секторах від Бахмуту до східного берега Дніпра за понад 200 км", - йдеться у звіті британської розвідки.