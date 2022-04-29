Україна одержала грант на 88 мільйонів євро

12:15 29 квітня Київ, Україна

Сьогодні в Україну надійшло грантове фінансування від Світового банку у розмірі 88,5 млн євро.

Як повідомила пресслужба Міністерства фінансів, ці кошти було виділено із Цільового фонду донорів Світового банку у рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України.



Зазначається, що грантові кошти будуть направлені до загального фонду державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров'я та підтримку внутрішньо переміщених осіб.