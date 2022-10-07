Україна отримала доступ до газу з Норвегії

12:48 07 жовтня Київ, Україна

Україна зможе імпортувати до мільярда кубометрів газу газопроводом Baltic Pipe, повідомив голова Нафтогазу Юрій Вітренко 7 жовтня.

"Ми можемо зараз отримувати газ через цю трубу, і ми маємо попередні домовленості з постачальниками такого газу, і є навіть вільна потужність у трубі, яку, так би мовити, неформально залишили якраз для Нафтогазу, для України", – розповів голова НАК.



При цьому Вітренко зазначив, що компанія зараз не має коштів для імпорту газу за сьогоднішніми цінами.

"Але проблема в тому, що 1 млрд куб. м, який ми могли купити через цю трубу для споживання майбутньої зими, коштує $2 млрд за поточними цінами. І у Нафтогазу зараз немає таких грошей, щоби купити цей газ", – пояснив він.

Глава Нафтогазу повідомив, що створений для імпорту газу спецфонд поки що порожній.

"Далі все залежить від того, наскільки результативною буде місія МВФ... і, можливо, буде важлива донорська конференція з німцями вже наприкінці жовтня. Після цього можна буде сказати, наскільки великі шанси (наповнення фонду)», – наголосив Вітренко.

Він наголосив на важливості відкриття Baltic Pipe для України.